காவி பிகினி சர்ச்சை.. ஷாருக்கானின் உருவ பொம்மை எரிப்பு.. வெளியாகுமா பதான் திரைப்படம்?

இந்தூர்: ஷாருக்கான் நடித்துள்ள பதான் திரைப்படத்தில் இருந்து வெளியான ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பதான் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளான 'பேஷ்ரம் ரங்' பாடலில் தீபிகா படுகோன் காவி நிற பிகினியில் படு கிளாமராக ஆட்டம் போட்டிருந்தார்.

பிகினி காவி நிறத்தில் இருப்பதை கையில் எடுத்துள்ள இந்துத்துவா அமைப்புகள் தற்போது ஷாருக்கான், தீபிகா படுகோனேவுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.

English summary

Shah Rukh Khan's Pathan film's first single was released on the 12th. In this case, Netizens have started a boycott campaign against the film Pathan. Effigy of SRK and Deepika Padukone burnt in protest against Pathan movie in Indore.