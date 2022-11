ப்பா.. ஆற்றில் அரைநிர்வாணமாக அப்படியொரு போஸ்.. இணையமே சும்மா ஆடிப்போச்சு.. ரோஸ் பேபி என்ன இதெல்லாம்!

லண்டன்: இங்கிலாந்து நடிகை டெமி ரோஸ் ஆற்றில் அரைநிர்வாணமாக போஸ் கொடுத்து வெளியிட்டுள்ள போட்டோக்கள் இணையத்தில் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

சர்வதேச கவர்ச்சி மாடல் அழகியான டெமி ரோஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் ஏகப்பட்ட ஹாட் போட்டோக்களை பதிவிட்டு இளைஞர்களை ஈர்த்து வருகிறார்.

சுற்றுலா பிரியையான இவர் பிகினி உடைகளிலும் டாப்லெஸ் போஸ்களிலும் போஸ் கொடுத்து இணையத்தையே சூடாக்கி வருகிறார்.

England Actress Demi Rose topless photos sets the internet on fire. She shares her adorable hot pics in her instagram page and gets millions of likes in a very short time.