வாரிசு படத்தில் இணைந்த பிக்பாஸ் பிரபலம்...விஜய்க்கே டஃப் கொடுப்பார் போல

சென்னை : விஜய் தற்போது டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார். தில் ராஜு, ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா பேனரில் இந்த படத்தை மிக பிரம்மாண்டமாக தயாரித்து வருகிறார்.

ஐதராபாத், சென்னை, விசாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாரிசு படத்தின் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் படத்தின் ஷுட்டிங் ஸ்பாட் ஸ்டில்கள், வீடியோக்கள் தொடர்ந்து இணையத்தில் கசிந்து வருவதால் ரசிகர்கள் அப்செட் ஆகி உள்ளனர்.

வாரிசு ஷுட்டிங் போட்டோக்களை பகிர வேண்டாம் என விஜய்யின் மகன் சஞ்சய் ரசிகர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். வாரிசு படத்தின் ஷுட்டிங் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிறைவடையும் என சொல்லப்படுகிறது.

ஷேர் பண்ணாதீங்க..அப்பாவுக்காக ரசிகர்களிடம் கெஞ்சிய விஜய் மகன்!

English summary

Now that actor has gotten a chance to act alongside Vijay in the film Varisu. Ganesh Venkatram is super thrilled and excited to be working Vijay in the film. Sharing a short video from his make-up room.