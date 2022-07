தளபதி 67 ல் இணையும் பிரபல டைரக்டர்...இதுல என்ன ரோல் இவருக்கு?

சென்னை : வரிசையாக வெற்றி படங்களை கொடுத்து வரும் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ், விக்ரம் படத்திற்கு பிறகு எதிர்பார்க்கப்படும் டைரக்டர் ஆகி உள்ளார். இவரது அடுத்த படம் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

கைதி 2, விக்ரம் 3, தளபதி 67 என 3 படங்கள் கையில் வைத்துள்ளார். இதனால் முதலில் எந்த படத்தை இயக்க போகிறார் என அனைவரும் ஆர்வமாக பார்த்து வருகின்றனர். இவை 3 படங்களுமே எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள் தான்.

இதற்கிடையில் விக்ரம் படத்தில் வரும் ஃபகத் ஃபாசிலின் அமர் கேரக்டரை தனி கதையாக உருவாக்க லோகேஷ் திட்டமிட்டுள்ளதாக மற்றொரு தகவலும் வெளியானது. இதனால் லோகேஷின் பட லிஸ்ட் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது.

English summary

According to sources, director Ratnakumar also join in Vijay - Lokesh Kanagaraj's Thalapathy 67. He also to wite screenplay of this movie. Earlier he wrote the screenplay for Master and Vikram.