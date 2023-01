ப்பா.. சரக்குடன் விஜய் தேவரகொண்டா.. படுத்துக் கொண்டு போஸ் கொடுத்த ராஷ்மிகா.. என்னங்க நடக்குது?

சென்னை: புத்தாண்டை முன்னிட்டு டோலிவுட்டின் இளம் ஹீரோ விஜய் தேவரகொண்டா சட்டை அணியாமல் கையில் சரக்குடன் நீச்சல் குளத்தில் குளிக்கும் போட்டோவை பதிவிட்டு ரசிகர்களுக்கு வாழ்த்து கூறியுள்ளார். அவர் பதிவிட்ட அதே இடத்தில் தான் மாலத்தீவில் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவும் முன்னதாக போட்டோ போட்டார் என நெட்டிசன்கள் கண்டு பிடித்து கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் கீதா கோவிந்தம் படத்தில் நடித்ததில் இருந்தே ஒருவரை ஒருவர் காதலித்து வருவதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகின.

கடந்த ஆண்டு இருவரும் ஒன்றாக மாலத்தீவுக்கு சென்ற நிலையில், அப்போது எடுத்த போட்டோக்களைத்தான் இப்போ வெளியிட்டுள்ளனர் என நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் போட்டு இருவரது காதலையும் கன்ஃபார்ம் பண்ண கார்னர் செய்து வருகின்றனர்.

தென்னிந்திய படங்களில் ஐட்டம் சாங்ஸ்... மட்டம் தட்டிய ராஷ்மிகா... பாலிவுட்டுக்கு மட்டும் ஜால்ராவா?

English summary

Fans confirm Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna took those photos at the same place. The Star actors didn't reveal their love relationships openly till now and they both are busy in movies.