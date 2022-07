மணிரத்னம் ஏன் இப்படி செய்தார்...டீசர் விழாவில் ஏன் இத்தனை சொதப்பல்...ஆதங்கத்தை கொட்டும் ரசிகர்கள்

சென்னை : இந்த ஆண்டில் கோலிவுட்டில் ரிலீசான படங்களில் வலிமை, விக்ரம், எதற்கும் துணிந்தவன் போன்ற ஒரு சில படங்கள் தவிர மற்ற படங்கள் பெரிதாக பேசப்படவில்லை. மாறாக நெகடிவ் விமர்சனங்களையே பெற்றன.

எதிர்பார்த்த படங்கள் சொதப்பினாலும் எதிர்பார்க்காத, அதுவும் ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட கடைசி விவசாயி, சேத்துமான் போன்ற படங்கள் சர்வதேச அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. தமிழில் சரியான படங்கள் வருவதில்லை என விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட போதெல்லாம் ரசிகர்கள் சமாதானமாக சொன்னது, பொன்னியின் செல்வன் படத்தை தான்.

பொன்னியின் செல்வன் படம் பாகுபலி, கேஜிஎஃப் 2 படங்களின் சாதனையை ஒரே நாளில் ஓரங்கட்டி, மிகப் பெரிய வசுல் சாதனைக்கும் என நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்து வந்தனர்.

