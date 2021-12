அடுத்தடுத்த ட்விஸ்ட்...ரசிகர்களை விசிலடிக்க வைத்த கேப்டன் டாஸ்க்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 64 வது நாளான இன்று, வழக்கமான வேக் அப் சாங் இல்லாமல் ஹவுஸ்மேட்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை காட்டி நிகழ்ச்சி துவக்கப்பட்டது. அபிஷேக் வெளியேறியதால் பிரியங்கா தனிமையில் சோகமாக இருப்பதும் காட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து இந்த வார கேப்டனை தேர்வு செய்வதற்கான டாஸ்க் வழங்கப்பட்டது. சுத்தி சுத்தி வந்தீங்க என்ற பெயரில் மியூசிக் சேர் டாஸ்க் நடத்தப்பட்டது. இதற்கு நடுவராக சிபி இருப்பார் என்றும், இந்த டாஸ்கில் வீட்டில் உள்ள அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டது.

English summary

Fans enjoyed this week captainsy task. this task is full of fun and more twists. finaly amir won task. but pawni used her coin power and captured captain post from amir.