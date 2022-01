பிக்பாசில் தாமரையின் ஒரு வார சம்பளம் இவ்வளவா?... ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி நிறைவு கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் தற்போது 5 பேர் இறுதிப் போட்டிக்கு சென்றுள்ளனர். இவர்களில் யார் டைட்டிலை வெல்ல போகிறார்கள் என தெரியவில்லை. போட்டியாளர்களுக்காக சின்னத்திரையை சேர்ந்த பலர் சோஷியல் மீடியாவில் ஓட்டுக் கேட்டு வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி நேற்றோடு 100 நாட்களை கடந்து விட்டது. மொத்தம் 106 நாட்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் என கூறி இருந்தனர். ஆனால் ஃபைனல் எப்போது நடைபெறுகிறது என்ற தேதி இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை. கொரோனா பரவலால் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை இருப்பதால் ஃபைனல் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுமா என்ற சந்தேகமும் இருந்து வருகிறது.

For bigg boss show thamarai had Rs.70,000 salary per week. She stayed in bigg boss show for 14 weeks. Totaly she got Rs.9.80 lakhs except tax. Fans shocked after knowing this information.