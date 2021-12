எஸ்ஜே சூர்யாவின் இறவாக்காலம் படம் ரிலீசாகுமா? ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு!

சென்னை : இயக்குனரும் நடிகருமான எஸ்ஜே சூர்யாவின் மாநாடு படம் சமீபத்தில் ரிலீசாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் எஸ்ஜே சூர்யாவின் நடிப்பு பாராட்டுக்கு உள்ளாகியுள்ளது. சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தொலைபேசி மூலம் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் நீண்ட நாட்களாக ரிலீசாகாமல் உள்ள எஸ்ஜே சூர்யாவின் இறவாக்காலம் படம் ரிலீசாகுமா என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

English summary

Actor SJ Surya's Maanaadu film is currently being released and he has got a good name. Superstar Rajinikanth shared his wishes over the phone. In this situation, fans have questioned the release of his previous film Iravakkalam.