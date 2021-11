ஹலோ பிக்பாஸ்..இன்றைக்கு ப்ரோமோ இல்லையா.... கேள்வி கேட்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. 50 நாட்களை கடந்து விட்ட இந்த நிகழ்ச்சியை கமல் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். ஆனால் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக கமல் தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதால் அவருக்கு பதில் யார் தொகுத்து வழங்க போகிறார் என உறுதியாக தெரியவில்லை.

இருந்தாலும் கமல் திரும்ப வரும் வரை அடுத்த சில வாரங்களுக்கு ரம்யா கிருஷ்ணா தான் தொகுத்து வழங்க உள்ளதாக பெரும்பாலான தகவல்கள் உறுதி செய்துள்ளன. கமல் வரும் வார இறுதி எபிசோட்களின் முதல் நாள் என்பதால் இன்றைய நிகழ்ச்சி மீதான ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

வழக்கமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிகளாக தினமும் 3 ப்ரோமோக்கள் வெளியிடப்படும். காலை 9, 12, 2 எ என மூன்று ப்ரோமோக்களை வெளியிடுவார்கள். இதை வைத்தே இன்று இது தான் நடக்க போகிறது என்பதை ரசிகர்கள் ஓரவிற்கு கணித்து வந்தனர்.

English summary

Not yet release promo for today bigg boss episode. so fans questioning bigg boss for not releasing promo. some sources said maintaining suspense for replacing kamal was the only reason for not releasing promo.