லண்டனில் புது வீடு வாங்கிய குஷ்பு.. டீ கப் உடன் அவரே போட்ட ட்வீட்.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: நடிகை குஷ்பு லண்டனில் தனது புதிய வீட்டில் தனது முதல் டீயை குடிக்கிறேன் என போட்ட ட்வீட் ரசிகர்களின் கவனத்தை கவர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் பிசியாக சீரியல்களிலும் படங்களிலும் நடித்து வந்த குஷ்பு என்ன திடீரென லண்டனில் வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகி விட்டாரே என ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

சில ரசிகர்கள், இன்னமும் டவுட் உடனே லண்டனில் புது வீடு வாங்கிட்டீங்களா குஷ்பு என்றும் வினவி வருகின்றனர்.

English summary

Fans send wishes after Khushbu reveals about her new home in London via her Tweet. She shared a couple of photos and tweeted," My first cup of tea at new home, London. "