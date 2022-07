இரவின் நிழல் சர்ச்சை.. பார்த்திபன் போட்ட விளக்க ட்வீட்.. ப்ளூ சட்டை மாறனை விளாசும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: இரவின் நிழல் படம் முதல் நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட் படம் இல்லை. இயக்குநர் பார்த்திபன் மக்களை ஏமாற்றுகிறார் என ப்ளூ சட்டை மாறன் போட்ட ட்வீட்டுக்கு பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார் பார்த்திபன்.

வார வாரம் சினிமா பிரபலங்களுடன் வாதம் செய்வதையே வேலையாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார் இயக்குநரும் விமர்சகருமான ப்ளூ சட்டை மாறன்.

இந்த வாரம் அவருக்கு பார்த்திபனின் இரவின் நிழல் படம் சிக்கி இருக்கிறது. அந்த படத்தை தவறாக புரமோட் செய்து விட்டார் பார்த்திபன் என அவர் போட்ட ட்வீட்டுக்கு கீழே ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் திட்டி வந்த நிலையில், நடிகர் பார்த்திபன் போட்ட ட்வீட்டுக்கு ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இரவின் நிழல் இல்லை.. இந்த படம் தான் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் படம்.. ப்ளூ சட்டை மாறன் ட்வீட்!

English summary

Blue Sattai Maran tweeted that Iravin Nizhal is not a World's first non linear single shot movie and trolls Parthiban. Iravin Nizhal Maker Parthiban gives an epic reply and fans are supporting him.