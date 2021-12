தில்லானா...தில்லானா...ஐக்கி பெர்ரியுடன் செம ஆட்டம் போட்ட அபிஷேக் ராஜா

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சியில் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக இருவர் வந்துள்ளனர்.

இதுவரை 9 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். கடந்த வாரம் அபிஷேக் ராஜா வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரம் இமான் அண்ணாச்சி வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். தற்போது 11 போட்டியாளர்களுடன் பிக்பாஸ் போட்டி விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Recently bigg boss fame Ikky berri meets Abishek Raaja. Both of them are meet their fans through insta live. Then they were dance for Thilana Thilana song for Rajini's Muthu movie. But fans trolled this video and adviced to Ikky berri to discontinue the friendship with Abishek.