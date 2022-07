லிங்குசாமி பெண்ணாக இருந்தால்...சர்ச்சையை கிளப்பிய பிரபல டைரக்டர்களின் பேச்சு

சென்னை :சினிமாவில் பெண்கள் ஆபாசமாக சித்தரிக்கப்படுகிறார், சினிமாத்துறை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பானது அல்ல என்ற குற்றச்சாட்டு பல காலமாக முன் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் சினிமாத்துறையை சேர்ந்த பலர் இந்த மறுத்தும் வருகிறார்கள்.

இந்த போதிலும் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கள் உண்மை என்பது போல் பல சம்பவங்கள் தொடர்ந்து சினிமா துறையில் இருந்து வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. சமீப காலமாக நடிகைகள் பலரும் தாங்கள் சந்தித்த பாலியல் தொந்தரவுகள் குறித்து ஓப்பனாக பேசி வருகிறார்கள்.

பாலியல் பலாத்கார குற்றங்களில் சிக்கி சினிமாத்துறையை சேர்ந்த பலரும் கைது செய்யப்படும் விவகாரங்களும் தினமும் நடந்து தான் வருகிறது. அதிலும் மீ டு விவகாரத்திற்கு பிறகு நடிகைகள் பலரும் பாலியல் தொந்தரவுகள் குறித்து வெளிப்படையாக பேட்டி அளிக்க துவங்கி விட்டனர்.சினிமாவை தாண்டி சின்னத்திரையிலும் தற்போது இது போன்ற பிரச்சனைகள் தலைதுக்க துவங்கி விட்டன.

இதுக்கு கூடவா இன்ஷுரன்ஸ்.. அதுவும் ரூ.74 லட்சம்.. இது கொஞ்சம் ஓவர்தான்!

English summary

All people political party leader Rajeshwari Priya in her facebook post, she mentioned some popular directors speech and oppposed that. So many of them give their support to Rajeshwari priya.