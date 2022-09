அதர்வாவின் டிரிக்கர் இன்று ரிலீஸ்… படத்தின் ட்ரெய்லருக்கு சொகுசு கப்பலில் கிடைத்த கவுரவம்!

சென்னை: அதர்வா நடித்துள்ள 'டிரிக்கர்' திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

சாம் ஆண்டன் இயக்கியுள்ள டிரிக்கர் படத்தில் அதர்வா ஜோடியாக தான்யா ரவிச்சந்தர் நடித்துள்ளார்.

Atharva starrer 'Trigger' is releasing in theaters today. Atharva plays the role of a police officer in the film Trigger, which is made in the action genre. Meanwhile, the trailer of Trigger was screened on the luxury cruise ship Cordelia Cruise. For the very first time, a trailer of a Tamil film was screened on the Cordelia Cruise.