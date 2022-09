புதிய முடிவோடு சினிமாவுக்கே திரும்பி வரும் ரம்யா: எல்லாமே அதுக்காகத்தானாம்

பெங்களூரு: தென்னிந்திய திரையுலகில் ரொம்பவே பிரபலமானவர் நடிகை ரம்யா.

முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்த ரம்யா, அரசியலிலும் காங்கிரஸ் எம்பியாக பெரிய ரவுண்டு வந்தார்.

இந்நிலையில், நடிகை ரம்யா மீண்டும் திரைத்துறையில் அடியெடுத்து வைக்கவுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Kannada film actress Divya Spandana, also known as Ramya, is to make a comeback again in Sandalwood, ending her years of sabbatical. This time, she is venturing into web series and film-making with her production house 'AppleBox Studios'.