இந்த வாரம் டேன்ஞர் ஜோனில் இருக்கும் நான்கு பேர்...இந்த வாரமும் ட்விஸ்ட் இருக்குமா ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் கமல் தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 தமிழ் வெற்றிகரமாக மூன்றாவது வாரத்தை நிறைவு செய்துள்ளது. ஏற்கனவே 18 போட்டியாளர்களில் முதல் வாரத்தில் நமீதா மாரிமுத்துவும், இரண்டாவது வாரத்தில் நாடியா சாங்கும் வெளியேறி விட்டனர்.

தற்போது மூன்றாவது வாரத்தில் வெளியேற போகிறவருக்கான நாமினேஷன் நடைபெற்றது. இதில் 9 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டனர். இவர்களில் தாமரைச் செல்வி, இசைவாணி, அக்ஷரா, பாவனி ஆகிய 4 பேர் காப்பாற்றப்படுவதாக நேற்றே கமல் அறிவித்து விட்டார்.

English summary

In Bigg boss 5 tamil, including priyanka four contestants are in danger zone. priyanka, abishek raaja, chinna ponnu, abinay are in dancer zone. fans asked whether abishek or any other will walk out from the house.