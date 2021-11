லஞ்ச் பிரேக் சந்திப்பின் போது 20 நிமிடம் பேசிய விஜய் - சூர்யா... வெளியான சுவாரசிய தகவல்!

சென்னை: நடிகர்கள் விஜய்யும் சூர்யாவும் தங்களின் திடீர் சந்திப்பின் போது பேசியது குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் நடிகர்கள் விஜய் மற்றும் சூர்யா. தற்போது இருவருமே சன் பிக்ச்ர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் படங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

அதன்படி நடிகர் விஜய் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடிகை பூஜா ஹெக்டே நடிக்கிறார்.

நடிகர்கள் விஜய் - சூர்யா திடீர் சந்திப்பு... எங்க மீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க மக்களே!

Friends actors Vijay and Suriya spoke over 20 mins while in the meet. Sources says they were recalled their old memories.