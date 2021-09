ஒரே ஒரு ‘ம்யூட்’ மட்டும் தான்.. ப்ளூசட்டை மாறனின் ஆன்டி இண்டியன் படத்தின் சட்டப்போராட்டம் வெற்றி!

சென்னை: விமர்சகர் ப்ளூசட்டை மாறனின் ஆன்டி இண்டியன் திரைப்படத்திற்கு சட்டப்போராட்டத்தின் மூலம் வெற்றிக் கிடைத்துள்ளது.

தணிக்கை குழு இந்த படத்தை வெளியிடவே கூடாது என தடை விதித்த நிலையில், ரிவிஷன் கமிட்டி 38 'கட்'கள் கொடுத்ததாக ப்ளூசட்டை மாறன் கூறியுள்ளார்.

ஆனால், அப்படி படம் வெளியானால் வீண் என நினைத்து சட்டப் போராட்டத்தை கையில் எடுத்த மாறனுக்கு நீதிமன்றம் நல்ல தீர்ப்பை வழங்கி உள்ளது.

ஒரு குட் நியூஸ், ஒரு பேட் நியூஸ்.. ஆன்டி இண்டியன் படம் பற்றி சொன்ன ப்ளூசட்டை மாறன்.. என்ன தெரியுமா?

English summary

Blue Sattai Maaran tweeted, “From 38 cuts to Zero cuts. Time to thank the Honourable Court for the historic verdict. A shot in the arm for small budget film producers of Tamil Cinema who are intended to make bold movies.”