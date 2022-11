விஜய் கேரக்டர் முதல் ரிலீஸ் தேதி வரை… தளபதி 67ல் இருந்து நான்கு Exclusive Updates

சென்னை: விஜய்யின் தளபதி 67 படத்தில் 2 ஹீரோயின்கள், 6 வில்லன்கள் நடிக்கவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன.

விஷால் வில்லனாக, கமல், தோனி ஆகியோர் கேமியோ ரோலில் நடிக்கலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இதுவரை தளபதி 67 படத்தில் இருந்து 4 முக்கியமான அப்டேட்கள் மட்டும் உறுதியாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The four important updates about Vijay starrer Thalapathy 67. Accordingly, Thalapathy 67 film’s non-theatrical business is more than 300 crores. As of now, Sanjay Dutt has signed the dotted line. The team is planning for Pooja Holidays or Diwali 2023, based on the shoot progress. Gangster flick with Vijay playing the most-sought after DON and there are many gangster roles in the film.