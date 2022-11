அந்த போட்டோவை என் பொண்டாட்டி தான் லீக் பண்ணா.. ’கட்டா குஸ்தி’ விஷ்ணு விஷால் விளக்கம்!

சென்னை: நடிகர் விஷ்ணு விஷால் இப்போ 'கட்டா குஸ்தி' விஷ்ணு விஷாலாக மாறிவிட்டார். வரும் டிசம்பர் 2ம் தேதி அந்த படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு பைலிங்குவலாக வெளியாகிறது.

டோலிவுட்டின் பிரபல முன்னணி நடிகர் ரவி தேஜா மற்றும் விஷ்ணு விஷால் இணைந்து இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளனர்.

சமீபத்தில், இந்த படம் தொடர்பான ப்ரமோஷன் பேட்டியில் நிர்வாண போட்டோவை வெளியிட்டது பற்றி விஷ்ணு விஷால் அளித்துள்ள விளக்கம் அனைவரையும் திகைப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Gatta Kusthi Actor Vishnu Vishal reveals why he done Naked photoshoot and how his wife Jwalla Gutta leaked the pics in social media in a funny recent interview. Vishnu Vishal and Aishwarya Lekshmi starrer Gutta Kusthi will hit the theaters on December 2nd this year.