திங்கட்கிழமை திருமணம்.. திடீரென ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட் நடத்திய கெளதம் கார்த்திக் - மஞ்சிமா மோகன்!

சென்னை: கோலிவுட்டில் இந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட நட்சத்திர ஜோடிகள் திருமணம் செய்து வருகின்றனர். அந்த வரிசையில் விரைவில் கல்யாண சாப்பாடு போடப் போகும் ஜோடி என்றால் அது கெளதம் கார்த்திக் மற்றும் மஞ்சிமா மோகன் தான்.

ஆதி - நிக்கி கல்ராணி திருமணம், விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில், சமீபத்தில் நடிகை ஹன்சிகாவும் டிசம்பர் மாதன் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதை அறிவித்திருந்தார்.

நடிகை தமன்னாவும் சீக்கிரமே திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. வரும் திங்கட்கிழமை கெளதம் கார்த்திக் - மஞ்சிமா மோகன் திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ள நிலையில், திடீரென இருவரும் ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட் நடத்திய போட்டோக்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

Gautham Karthik and Manjima Mohan done a Pre Wedding photoshoot recently and shared the romantic photos in their Instagram pages. Manjima Mohan looking very cute in Green color attire and Gautham Karthik in a full romantic mode.