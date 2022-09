மீண்டும் இணையும் அஜித் – கெளதம் மேனன் கூட்டணி: ஏகே 62 படத்துல இப்படியும் ஒரு மாஸ் அப்டேட் இருக்கா?

சென்னை: கோலிவுட் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் அஜித், தற்போது ஹெ வினோத் இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து முதன்முறையாக விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் தனது 62வது படத்தில் நடிக்கிறார் அஜித்.

இன்னும் தலைப்பு வைக்கப்படாத ஏகே 62 படத்தில் கெளதம் மேனன் இணையவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Ajith is currently acting in AK 61. Following this, he will act in a film direct by Vignesh Shivan. In this film, Gautham Menon is expected to play the villain