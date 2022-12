வெறித்தனம் தான் போங்க.. தளபதி 67-ஏ தனி யூனிவர்ஸ் ஆகிடும் போல.. கெளதம் மேனனும் இணைந்து விட்டார்!

சென்னை: தளபதி 67 படத்தில் இயக்குநர் கெளதம் மேனனும் இணைந்துள்ளதாக அவரே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாக உள்ள தளபதி 67 படத்தில் அடுத்தடுத்து ஏகப்பட்ட பிரபலங்கள் ஒவ்வொருவராக இணைந்து வருகின்றனர்.

வாரிசு படம் வரும் பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ள நிலையில், அதற்கு முன்னதாகவே ரகசியமாக தளபதி 67 படத்துக்கான பூஜை போட்டு ப்ரமோ வீடியோ மற்றும் ஷூட்டிங்கே பிரசாத் ஸ்டூடியோவில் நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்நிலையில், தனியார் யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு சமீபத்தில் பேட்டி அளித்த கெளதம் மேனன் தான் தளபதி 67 படத்தில் இணைந்துள்ள அறிவிப்பை வெளியிட்டு விஜய் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளார்.

டாம் க்ரூஸ் படம் போல இருக்கும்.. தளபதி 67 சாதாரண கேங்ஸ்டர் படம்லாம் இல்லைங்கோ.. செம ஹாட் அப்டேட்!

English summary

Director Gautham Menon officially announces he will be the part of Thalapathy 67 in front of Lokesh Kanagaraj at the Film Companion Tamil Directors chat. Vijay fans exciting over the recent update.