சீரியசாக அபத்த கேள்வி கேட்ட செய்தியாளர்..’நான் மணிரத்னம் என்பதால் சாத்தியம்’ குழப்பிய கவுதம் மேனன்

சென்னை: இயக்குநர் கவுதம் மேனனிடம் மணிரத்னம் படத்தை சொல்லி எப்படி இயக்க முடிந்தது என அபத்த கேள்வி கேட்டார் செய்தியாளர்.

அவருக்கு தரமான சரியான பதிலை சிரித்துக்கொண்டே சொல்லி அவரை குழப்பிவிட்டார் கவுதம் வாசுதேவ மேனன்

நான் யாரிடம் கேள்வி கேட்டேன், இவர் கவுதம் மேனன் தானே எனக் குழப்பமடைந்த சுவாரஸ்ய நிகழ்ச்சி தெலுங்கு டிவி ஷோவில் நடந்துள்ளது.

நயன்தாரா திருமண வீடியோ படத்தை இவர் இயக்கவில்லையா?..கவுதம் மேனன் சொல்லும் புதுக்கதை

English summary

The journalist asked director Gautham Menon a ridiculous question as to how Mani Ratnam was able to direct the film. Gautham Vasudeva Menon confused him by laughingly giving him the correct answer. An interesting incident happened in a Telugu TV show, reporter confused whom I questioned, who was confused.