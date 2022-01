அஜித் 61 படத்திற்கு இசையமைக்கும் பிரபல இசையமைப்பாளர்... யுவனுக்கு பதிலாக இவரா?

சென்னை : அஜித்தின் வலிமை படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகவிருந்த நிலையில் தற்போது ஓமிக்ரான் உள்ளிட்ட காரணங்களால் தள்ளிப் போயுள்ளது.

இந்நிலையில் அஜித்தின் அடுத்தப்படத்திற்கான வேலைகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது.

படத்தின் பூஜை வரும் 16ம் தேதி பிரம்மாண்டமான அளவில் நடைபெறவுள்ளது.

English summary

The pooja of actor Ajith's Ajith 61 movie is going to be held on the 16th in a grand manner in Chennai. The film is being produced by Bonnie Kapoor and directed by H Vinod. In this case, Zibran will replace Yuvan in the film.