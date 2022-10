ஊரத் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்.. உலகம் புரிஞ்சிக்கிட்டேன் கண்மணி.. ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி பாடிய ஜிபி முத்து!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டின் நீச்சல் குளத்தில் படுத்துக் கொண்டு ஜிபி முத்து பாடிய பாடல் காட்சிகள் ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

டிக் டாக் பிரபலமான ஜிபி முத்து கடந்த சீசனே வருகிறார் என தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் பிக் பாஸ் வீட்டுக்கெல்லாம் நான் போகலைங்க என பொசுக்கென சொல்லிய ஜிபி முத்து இந்த சீசனில் கலந்து கொண்டு கலக்கி வருகிறார்.

மற்ற போட்டியாளர்களை விட ஜிபி முத்துவுக்குத் தான் இப்போதைக்கு பெரிய ஆர்மி உருவாகி இருக்கிறது.

ஜிபி முத்துவையே அழ வைத்த தனலட்சுமி.. முதல் எவிக்‌ஷனே நீ தான்மா என திட்டித் தீர்க்கும் ஆர்மி!

English summary

GP Muthu feeling so bad and sings "Oora Therinjikiten" song at Bigg Boss Tamil 6 house video clip trending in social media. GP Muthu army gives full support to him after a rift started between GP Muthu and Dhanalakshmi in the house.