பணம் காசோட பிள்ளைகள் தான் முக்கியம்.. வெளியேறும் போது கண்ணீர் வடித்த ஜிபி முத்து.. கலங்கிய கமல்!

சென்னை: தனது பிள்ளையை பிரிந்து இருக்க முடியாது என்கிற காரணத்தை சொல்லியே பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து ஜிபி முத்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறி உள்ளார்.

கன்ஃபெஷன் ரூமில் இருந்து அப்படியே கொள்ளைப் புறமாக அவரை வீட்டில் இருந்து அவரது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப கமல் அனுப்பி வைத்தார்.

பணம் காசோடு பிள்ளைகள் தான் முக்கியம் என ஜிபி முத்து பேசும் போது ஒரு நிமிடம் கமலே கலங்கி விட்டார்.

என்ன சொல்றீங்க.. ஜிபி முத்து வெளியேற முக்கிய காரணமே அவரோட ஆர்மி தானா?கொளுத்திப் போட்ட நெட்டிசன்கள்!

English summary

GP Muthu officially walked out from Bigg Boss Tamil 6 house after requesting to Kamal Haasan. He urges him to meet his son and family immediately. Bigg Boss fans feels for his exit from the reality show.