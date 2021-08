ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கும் படத்திற்கு பூஜை போட்டாச்சு… விறுவிறுப்பாக தொடங்கியது படப்பிடிப்பு !

சென்னை : இயக்குனர் சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் உருவாகும் ஒரு புதிய படத்தில் நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ்குமார் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்புக்கான பூஜை இன்று போடப்பட்டு, படப்பிடிப்பு தொடங்கியது.

இதில் ஜிவி பிரகாஷுக்கு ஜோடியாக நடிகை காயத்ரி நடிக்க உள்ளார். ஸ்கைமேக் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் இப்படத்தை தயாரிக்க உள்ளது.

English summary

Director Seenu Ramasamy's next with G.V. Prakash which is touted to be a rural action entertainer has begun shooting. The yet untitled movie. gayathri is tha female lead role.