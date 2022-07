என்னது...ஏகே 61 படத்திற்கு முன் ஹெச்.வினோத்தின் மற்றொரு படம் வர போகுதா?

சென்னை : அஜித்தை வைத்து அடுத்து ஹிட் படங்களை கொடுத்து வருகிறார் டைரக்டர் ஹெச்.வினோத். நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை என இரண்டு ஹிட் படங்களை கொடுத்தவர் தற்போது ஏகே 61 படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

ஏகே 61 படத்தின் வேலைகள் கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி விட்டது. அஜித் ஐரோப்பா டிரிப் முடிந்ததும் மீதமுள்ள காட்சிகள் எடுத்து முடிக்கப்பட்டு, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் துவங்கப்பட உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஹெச்.வினோத் - அஜித்- போனி கபூர் கூட்டணியில் மூன்றாவதாக உருவாகி வரும் ஏகே 61 படத்தில் அஜித்துடன் மஞ்சுவாரியர், சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர்.

