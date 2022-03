ஒரு கோடிக்கு பதில் 10 கோடி...நிஜத்திலும் அதிரடி காட்டும் ஹெச்.வினோத்

சென்னை : கதை திருட்டிற்காக ஒரு கோடி கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்தவரிடமே 10 கோடி கேட்டு பதில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் டைரக்டர் ஹெ.வினோத். இதைக் கேட்டு கோலிவுட்டே ஆடிப்போய் உள்ளது.

சதுரங்க வேட்டை படத்தை இயக்கி தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டராக அறிமுகமானவர் ஹெச்.வினோத். முதல் படமே வித்தியாசமான திரைக்கதையுடன் அமைந்து, அனைவரிடமும் பாராட்டை பெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து கார்த்தியை வைத்து தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தை இயக்கினார். ஒரு வழக்கில் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க வட இந்தியா வரை சென்று போராடும் போலீசின் கதை.

English summary

Director H.Vinoth has stated that he decided to file defamation case seeking 10 cr rupees for the attempt to tarnish his image by Jayakrishna. He said the screenplay of Valimai sourced daily news reports on chain snatching and bike gangs.