அடேங்கப்பா 6 ஆயிரம் கோடி சொத்தா? ஷாருக்கான் வாழும் ராஜ வாழ்க்கை.. எத்தனை சொகுசு கார் தெரியுமா?

மும்பை: பாலிவுட் பாட்ஷா என்றும் கிங் கான் என்றும் கொண்டாடப்பட்டு வரும் பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர் ஷாருக்கான் இன்று தனது 57வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

உலகளவில் ரசிகர்களை கொண்டுள்ள ஷாருக்கானுக்கு வெளிநாடுகளில் ஏகப்பட்ட பங்களாக்களும், 12 சொகுசு கார்களும் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

எல்லாத்தையும் வித அவரது சம்பளம், சொத்து மதிப்பு எல்லாம் கேட்டாலே தலை சுற்றும் அளவுக்கு உள்ளது. ஷாருக்கானின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது ராஜ வாழ்க்கை பற்றி லேசாக இங்கே அலசுவோம்.

ஜவானில் இவரு… தளபதி 67ல் அவரு… விஜய் – ஷாருக்கான் கேமியோ அக்ரிமெண்ட்

English summary

Happy Birthday Shah Rukh Khan: Here we check out King Khan's Net worth and Royal Life. Shah Rukh Khan had 720 million dollar net worth details circulates and his salary and other earning are very huge.