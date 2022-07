தி லெஜண்ட் மூலம் கம்பேக் கொடுத்த ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்.. மாஸ் பிஜிஎம், பாடல்கள் எல்லாம் பக்கா!

சென்னை: லெஜண்ட் சரவணன் நடிப்பில் வெளியான தி லெஜண்ட் படத்தின் மூலம் பக்காவான கம்பேக் கொடுத்திருக்கிறார் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் என அவரது ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

படம் வெளியாவதற்கு முன்னதாக வெளியான மொசலு மொசலு பாடல், வாடிவாசல் வாடி பாடல்கள் மூலமே பட்டித் தொட்டி எங்கும் பட்டையை கிளப்பி இருந்தார் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்.

லெஜண்ட் சரவணாவின் டைட்டில் கார்டு முதல் ஒவ்வொரு ஃபைட் சீன் என அனைத்து பிஜிஎம்களும் சிறப்பாக வந்துள்ளதாக ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

பித்தள சொம்பை புளி போட்டு தேய்ச்ச மாதிரி பளபளன்னு இருக்காரு.. கூல் சுரேஷின் தி லெஜண்ட் விமர்சனம்!

English summary

Fans appreciates, Music Director Harris Jayaraj gives a strong comeback with Legend Saravanan's The Legend movie. His bgm and songs are turned to be a backbone for this film.