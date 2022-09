லண்டனில் சொந்தமா வீடு வாங்கல.. அது வாடகை வீடு தான்.. ட்ரோல் செய்தவர்களை விளாசிய குஷ்பு!

சென்னை: நடிகை குஷ்பு லண்டனில் புதிய வீட்டில் டீ குடிக்கிறேன் என நேற்று ட்வீட் போட்டு பரபரப்பை கிளப்பினார்.

அதற்கு ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். ஆனால், சிலர் லண்டனில் வீடு வாங்கும் அளவுக்கு எப்படி காசு வந்தது என குஷ்புவை விமர்சித்த நிலையில், தற்போது கோபத்துடன் அவர் போட்டுள்ள ட்வீட் ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

பாஜக கட்சியில் இணைந்து செயலாற்றி வரும் நடிகை குஷ்புவுக்கு அரசியல் ரீதியாக ஏகப்பட்ட விமர்சனங்கள் குவிந்த நிலையில் தான் அவர் இப்படி டென்ஷனாகி கெட்ட வார்த்தைகளை போட்டு கமெண்ட் செய்துள்ளார்.

லண்டனில் புது வீடு வாங்கிய குஷ்பு.. டீ கப் உடன் அவரே போட்ட ட்வீட்.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்!

English summary

Actress Khushbu tweeted, "Oooohhh. I see many envious losers around. Dumb a*#, when I say new home in london, it does not mean it’s bought. Have you idiots ever heard of a rented home?? And I know it hurts to see a woman independent & successful. So have sleepless nights while I enjoy my stay here."