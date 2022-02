தனுஷின் மாறன்...வெளியான அட்டகாசமான ரிலீஸ் அப்டேட்டால் குஷியான ரசிகர்கள்

சென்னை : தனுஷ் தற்போது நடித்து வரும் மாறன் படம் வெளியாகும் தேதி பற்றிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் இந்த படம் எப்போது வரும் என ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள படம் மாறன். ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமான இந்த படத்தை சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் டி.ஜி.தியாகராஜன், செந்தில் தியாகராஜன், அர்ஜுன் தியாகராஜன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். மாளவிகா மோகனன், சமுத்திரக்கனி, ஸ்மிருதி வெங்கட், கிருஷ்ணகுமார் பாலசுப்ரமணியன், மகேந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

According to sources, Dhanush's Maaran movie will planned to February 25th or March 4th. But in wikipedia mentioned that maaran will release from February. This movie was skip theatres and released in disney plus hotstar.