அடுத்த ஆட்டத்திற்கு தயாராகும் பாலா... வெறியேற்றும் சூர்யா 41 அசத்தல் அப்டேட்

சென்னை : சூர்யா - பாலா இணைந்துள்ள சூர்யா 41 படத்தின் ஷுட்டிங் அப்டேட்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால் படம் நிச்சயம் வேற லெவலில், வெறித்தனமாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக பார்த்து வருகிறார்கள்.

சுமார் 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சூர்யா - டைரக்டர் பாலா மீண்டும் இணைந்துள்ள படத்திற்கு சூர்யா 41 என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை சூர்யா - ஜோதிகாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். படத்தில் முக்கிய ரோலில் கிருத்தி ஷெட்டி நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாடிவாசல் மோடுக்கு மாறிய சூர்யா.. கையில் மாடுடன் என்னம்மா நடந்து வறாரு பாருங்க.. செம வீடியோ!

English summary

According to the latest sources, Suriya 41 shooting is taking place in the mid-sea region of Kanyakumari. This shoot involves foreigners too. It's going to be a different Bala film. Director Bala hoped to finish the filming in May.