தளபதி 66 முதல் கட்ட ஷுட்டிங் பற்றி வெளியான அசத்தல் தகவல்...உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் நடிக்கும் தளபதி 66 படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங்கில் என்ன காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டது என்பது பற்றிய அசத்தலான தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இதை கேட்டு ரசிகர்கள் செம குஷியாகி விட்டனர்.

தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் படத்தில் விஜய் தற்போது நடித்து வருகிறார். தளபதி 66 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்தை தில் ராஜு தயாரித்து வருகிறார். தமன் இசையமைத்து வருகிறார். தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் எடுக்கப்பட்டு வரும் இந்த படத்திற்கான தமிழ் திரைக்கதை மற்றும் பாடல்கள், வசனங்களை கவிஞர் விவேகா எழுதி வருகிறார்.

English summary

According to latest sources, during first schedule of Thalapathy 66 shooting, song sequence was shooted. In on going second schedule, major part of the scenes will be shoot and one more song sequence planned to shoot in this set.