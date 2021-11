செம ஹாட் அப்டேட்... விக்ரமில் இணையும் அடுத்த 2 வில்லன்கள் இவர்கள் தான்

சென்னை : லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வரும் விக்ரம் படத்தின் ஷுட்டிங் கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. மல்டி ஸ்டார்கள் நடிக்கும் மிகப் பெரிய பான் இந்தியன் படமாக இந்த படம் கருதப்படுகிறது.

இந்த படத்தின் நான்காம் பட்ட ஷுட்டிங் நேற்று கோவையில் துவங்கி உள்ளது. தொடர்ந்து ஒரு மாதங்கள் இந்த ஷுட்டிங்கை நடத்தி முடிக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. அதோடு படத்தின் ஒட்டுமொத்த படப்பிடிப்பும் நிறைவடைய உள்ளதாம்.

இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கும் விக்ரம் ஷுட்டிங்...ஹாட் அப்டேட் வெளியிட்ட படக்குழு

English summary

Latest sources confirmed that actor gokul and mahadevan ganesh to play as villain siblings in kamal's vikram. they are played as a role of vijay sethupathi's brothers. already said kamal had 7 villains in this movie.