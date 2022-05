ரொம்ப அட்வான்சா இருக்காங்களே...2023 பொங்கல் ரேசில் இடம்பிடித்த படங்கள் இதோ

சென்னை : 2023 ம் ஆண்டில் பொங்கல் ரிலீசை இப்போதே பல பெரிய படங்கள் கன்ஃபார்ம் செய்து விட்டன. அப்படி எந்த நடிகரின், எந்த படம் 2023 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு வர உள்ளது என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் என்றாலே, பண்டிகைக்கு ரிலீஸ் செய்வது வழக்கமாகி விட்டது. காரணம், சாதாரண நாட்களை விட பண்டிகை அல்லது விடுமுறையை ஒட்டி ரிலீஸ் செய்தால் வழக்கமாக கிடைப்பதை விட கூடுதல் வசூலை பெறும் என்பதாலும், பிளாக்பஸ்டர் படங்களின் பட்டியலில் சீக்கிரம் இணைந்து விடலாம் என்பதாலும் தான்.

English summary

According to latest sources, movies like Aadhipurush, Vijay 66, VD 11, Hari hara Veera Mallu were confirmed of 2023 Pongal release list. Meanwhile Thalaivar 169, RC 15 may chance to join in this list. But some sources said that RC 16 will movie to summer release.