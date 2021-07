ஹிப்ஹாப் ஆதியின் யூடியூப் சேனல் முடக்கம்... வீடியோக்களும் அழிப்பு !

சென்னை : ஹிப் ஹாப் ஆதியின் யூடியூப் சேனல் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் அந்த யூடியூப் தளத்தில் இருந்த அனைத்து வீடியோக்களும் அழிக்கப்பட்டு, அந்த பக்கத்தின் பெயரை அல்கோரண்ட் சோஷியல் நியூல் என்று பெயரை மாற்றி உள்ளனர்.

100 முத்தம் கொடுக்க ஆசைப்படும் நாசர்...யாருக்கு, எதுக்குன்னு தெரியுமா ?

இதுகுறித்து ஹிப் ஹாப் ஆதி சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளிக்க உள்ளதாக தெரிகிறது.

English summary

Hip Hop Tamizha is a sought after music composer and an actor. Hip Hop Adhi you tube channel was hacked by a stranger and the name of the channel was changed to 'Algorand Social Newes'.