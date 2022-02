பாடகி லதா மங்கேஷ்கரின் கடைசி நிமிடங்கள்... மருத்துவமனை நிர்வாகம் சொன்ன தகவல்

மும்பை : பிரபல பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் தனது 92 வது வயதில் இன்று காலை உயிரிழந்தார். கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு 28 நாட்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவரின் கடைசி நிமிடங்கள் பற்றி மருத்துவமனை நிர்வாகம் சில தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

கொரோனா மற்றும் நிமோனியா தொற்று காரணமாக மும்பையில் உள்ள Breach Candy மருத்துவமனையில் லதா மங்கேஷ்கர் அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து ஐசியு.,வில் வைத்து அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. படிப்படியாக உடல்நிலை தேறி வந்த லதா மங்கேஷ்கரின் உடல்நிலை, நேற்று மீண்டும் மோசமடைந்தது. இதனால் வென்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

காற்றில் கரைந்த கான குயில்...பிரபல பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் காலமானார்

English summary

Hospital authorities said that due to post covid complications are the reason for Lata Mangeshkar's death. Multi organs failure are the main reason. Veterian singer stopped her last breathe at 8.12am.