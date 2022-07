என்னது...தனுஷ் உங்களுக்கு அண்ணனா?...பாலிவுட் ஹாட் நடிகை பேச்சால் அதிர்ச்சியான ரசிகர்கள்

மும்பை : கோலிவுட், பாலிவுட்டை தொடர்ந்து ஹாலிவுட்டையும் கலக்கி வருகிறார் நடிகர் தனுஷ். சமீபத்தில் ஹாலிவுட்டில் இவர் நடித்து வெளியான தி கிரே மேன் படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

ரூசோ ப்ரதர்ஸ் இயக்கிய தி கிரே மேன் படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் பிரம்மாண்ட பொருட் செலவில் தயாரித்திருந்தது. இந்த படம் தியேட்டரைத் தாடர்ந்து சமீபத்தில் ஓடிடியிலும் ரீலீஸ் செய்யப்பட்டது. Ryan Gosling, Chris Evans ஆகியோருடன் தனுஷ் மிரட்டி இருந்தார்.

தி கிரே மேன் படத்தில் Avik San என்ற கொலைகாரன் கேரக்டரில் தனுஷ் நடித்திருந்தார். சில நிமிடங்களை வந்தாலும் தனுஷின் நடிப்பை ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது. படம் நெகடிவ் விமர்சனங்களை பெற்றாலும், தனுஷிற்காக ரசிகர்கள் இந்த படத்தை பார்த்து வருகின்றனர்.

English summary

At a party hosted for the release of 'The Gray Man', Dhanush was spotted by the paparazzi with actress Sara Ali Khan and the two talents were bonding intimately. However the video journalists were in for a shock when the 'Atrangi Re' actress called her costar "Anna" (Elder brother).