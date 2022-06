விஜய்யின் வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் லுக் எப்படி இருக்கு... ரசிகர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

சென்னை : விஜய் நடித்து வரும் அவரின் 66 வது படத்திற்கு வாரிசு என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நேற்று படக்குழு அறிவித்தது. அதோடு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரும் வெளியிடப்பட்டது.

விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் ஒரு புறம் வரவேற்பை பெற்றாலும், மறுபுறம் விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகிறது.

விஜய்யின் வாரிசு படம் 2008 ல் வெளிவந்த Larco Winch என்ற ஹாலிவுட் படத்தின் காப்பி என இரு படங்களின் போஸ்டர்களையும் ஒப்பிட்டு ட்வீட் போட்டுள்ளார் ப்ளூசட்டை மாறன். ஆனால் ரசிகர்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட்லுக் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

Vijay starring Thalapathy 66 title with first look released yesterday on the occasion of Vijay's 48th birthday. This movie titled as Varisu. Here we discussed that what fans thinking about Vijay's Varisu firstlook poster.