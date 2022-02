பில்லா 2 வில் நான் தான் அஜித்துடன் நடிக்க வேண்டியது...ஏக்கத்தை சொன்ன பிரபல நடிகை

மும்பை : 10 வருடத்திற்கு முன்பு பில்லா 2 படத்திலேயே நான் தான் அஜித்துடன் சேர்ந்து நடிக்க வேண்டியது. ஆனால் அந்த வாய்ப்பு மிஸ்ஸாகி விட்டது. அதற்கு பிறகு இப்போது தான் அஜித்துடன் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக பிரபல பாலிவுட் நடிகையும், வலிமை பட நடிகையுமான ஹுமா குரேஷி தனது பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார்.

டைரக்டர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்தை ரசிகர்கள் மிக ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை தூண்டும் வகையில் வலிமை படம் பற்றி தினம் ஒரு தகவல் வெளியாகி வருகிறது.

கண்ணே கலைமானே மறக்க முடியுமா?...’மூன்றாம்பிறை’ வெளியாகி 40 வது ஆண்டு

English summary

In a recent interview Huma Kureshi shared her working experience with Ajith in Valimai. She also said that she was the first choice for Billa 2 to pair with ajith. After 10 years now she got the chance to act with Ajith.