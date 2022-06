100 கோடி வசூல் எனக்கு வராது.. டான் வெற்றி விழாவில் சிவகார்த்திகேயன் ஏன் அப்படி சொன்னாரு தெரியுமா?

சென்னை: சிவகார்த்திகேயனின் டான் திரைப்படம் 25 நாள் வெற்றிகரமாக ஓடி 125 கோடி ரூபாய் வசூலை உலகளவில் ஈட்டி உள்ளது.

இந்நிலையில், டான் படத்தின் வெற்றி விழா நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் என்கிட்ட ட்ரீட் கேட்காதீங்க என கலகலப்பாக பேசியுள்ளார்.

மேலும், அந்த 100 கோடி வசூல் எனக்கு வராதுப்பான்னும் அவர் பேசியிருப்பது டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Sivakarthikeyan at Don Success Meet told, I don’t receive that 100 crores box office and don’t ask treat from me to his friends in a funny way.