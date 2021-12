ரொம்ப அவமானமா இருக்கு சார்...எதற்காக பிரியங்கா இப்படி சொன்னார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 பரபரப்பான கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. பதினோறாவது வாரத்தின் இறுதியில் வெளியேற போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

2021 ல் அதிகம் சம்பளம் வாங்கிய டாப் 10 நடிகர்கள்... இதில் உங்க ஃபேவரைட் ஹீரோ இருக்காரா ?

இதற்கிடையில் அபினய் தான் இந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. ஆனால் அந்த பரபரப்பையும் மிஞ்சி விட்டது நேற்று அமீர், பாவனிக்கு முத்தம் கொடுத்தது. இதனால் ரசிகர்கள், இந்த வாரம் தப்பான ஆள வெளியேற்றி விட்டோமோ என யோசிக்க துவங்கி விட்டனர்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 promo for today episode, kamal trolls priyanka for step down from bus task after seeing veg pizza. but fans support priyanka. They said priyanka is a strong player. she will win the title.