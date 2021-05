ரொம்ப வல்கரா மெசேஜ் பண்றாங்க.. போனில் தொடர்ந்து டார்ச்சர்.. ட்விட்டரில் குமுறிய விஜே அஞ்சனா

சென்னை: தொலைபேசி மூலமாகவும் இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ் மூலமாகவும் மோசமான முறையில் தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுக்கப்பட்டு வருவதாக விஜே அஞ்சனா மற்றும் அவரது கணவர் சந்திரன் புகார் அளித்துள்ளனர்.

சன் மியூசிக்கின் பிரபல விஜேவான அஞ்சனா ரங்கனுக்கு சமூக வலைதளங்களில் ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

'கயல்' படத்தில் ஹீரோவாக நடித்த சந்திரன் நடிகை அஞ்சனாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

English summary

VJ Anjana Rangan faces sexual abusive and vulgar DMs via phone and instagram continuously. She and her husband actor Kayal Chandran filed cyber crime and seeks help from TN police also.