ஜெயராம் போல் ஒரு நடிகரை பார்த்ததில்லை.. அவருடைய நடிப்பில் ஒரு சீக்ரெட் இருக்கு.. கார்த்தி பூரிப்பு!

சென்னை: பிரபல மலையாள நடிகரான ஜெயராம், தமிழிலும் பல படங்கள் நடித்து ஹிட் கொடுத்துள்ளார்.

கோகுலம், புருஷ லட்சணம், முறை மாமன் என்று பல தமிழ் படங்களில் நடித்துள்ளார் நடிகர் ஜெயராம்.

தற்போது பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடித்துள்ளார் நடிகர் ஜெயராம். இவரது நடிப்பு குறித்து கார்த்தி தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

