பிரபல நடிகைகளை ஒட்டகங்களுடன் ஒப்பிட்ட அதிதி ராவ்.. ஏன் அப்படி சொன்னாரு தெரியுமா?

கேன்ஸ்: முதல் முறையாக நடிகை அதிதி ராவ் கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் பங்கேற்றுள்ளார்.

அதற்காக வித விதமான கவர்ச்சி உடைகளில் அவர் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு ரெட் கார்ப்பெட்டில் நடை போட்டு இருக்கிறார்.

அதன் புகைப்படங்கள் சர்வதேச அளவில் காட்டுத் தீ போல பரவி வரும் நிலையில், ஒட்டகங்களுக்கு நடுவே நான் நடக்கப் போறேன் என அவர் அளித்த பேட்டி பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Hey Sinamika actress Aditi Rao Hydari attend Cannes Film Festival for the first time. Shey says in an interview, ‘I'm tiny, can’t compete with all the giraffes around me’ shocks fans.