காதலுக்கு மரியாதை ஹீரோ முதலில் நான் தான்... எல்லாம் அவரின் சூழ்ச்சி... கலங்கிய அப்பாஸ்

ஆக்லாந்து: 1996ம் ஆண்டு வெளியான காதல் தேசம் திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக அறிமுகமானவர் அப்பாஸ்.

கதிர் இயக்கத்தில் வினீத், தபு ஆகியோருடன் நடித்திருந்த அப்பாஸ், முதல் படத்திலேயே சாக்லேட் ஹீரோவாக கொண்டாடப்பட்டார்.

தொடர்ந்து பல படங்களில் ஹீரோவாக நடித்திருந்த அப்பாஸ், அதன் பின்னர் பீல்ட் அவுட் ஆகி சினிமாவில் இருந்தே விலகிவிட்டார்.

தற்போது நியூசிலாந்து நாட்டின் ஆக்லாந்து பகுதியில் தனது குடும்பத்தினருடன் வசித்து வரும் அப்பாஸ், காதலுக்கு மரியாதை படத்தின் ஹீரோ பிளாஷ்பேக் பற்றி அதிர்ச்சியான உண்மையை பேசியுள்ளார்.

English summary

Vijay and Shalini starrer Kadhalukku Mariyadhai was a super hit. This film has completed 25 years since its release. In this case, Abbas has opened up that he was supposed to play the hero in the film Kadhalukku Mariyadhai, but that did not happen. He also accused his manager to be responsible for this.